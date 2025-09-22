Дослідження: Шимпанзе щоденно споживають алкоголь у кількості, що дорівнює літру пива

Пекельце

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що шимпанзе, які їдять ферментовані фрукти у своїх рідних місцях проживання, щоденно споживають еквівалент майже літра пива.

Результати дослідження опублікували в журналі Science Advances, повідомляє United Press International.

Дослідницька група проаналізувала 21 вид фруктів, які регулярно вживають шимпанзе в Уганді та Кот-дʼІвуарі, щоб виміряти вміст алкоголю.

«На всіх ділянках самці та самки шимпанзе споживають близько 14 грамів чистого етанолу на день зі своїм раціоном, що еквівалентно одному стандартному американському напою [наприклад, 50—60 мл віскі або близько пів літра пива міцністю 5%]. Якщо порівняти масу тіла шимпанзе (близько 40 кг) з типовою людиною, яка важить 70 кілограмів, то це майже два напої», — сказав аспірант кафедри інтегративної біології Олексій Маро.

Команда спиралася на наукові роботи приматологів, які виявили, що кожен шимпанзе зʼїдає близько 4,5 кг фруктів щодня, що становить близько 75% їхнього раціону. Дослідники з Берклі приблизно вирахували пропорції кожного фрукта в раціоні середньостатистичного шимпанзе, щоб дійти своїх висновків.

Вчені заявили, що поки що незрозуміло, чи активно шимпанзе шукають фрукти з вищим вмістом етанолу. Але якщо це так, то, ймовірно, їхнє споживання алкоголю навіть вище, ніж очікувалося.

Професор інтегративної біології Каліфорнійського університету в Берклі Роберт Дадлі, який брав участь у дослідженнях, у 2014 році написав книгу під назвою «Пʼяна мавпа: чому ми пʼємо та зловживаємо алкоголем». Висунута ним «гіпотеза пʼяної мавпи» стверджує, що спільні предки людей і мавп, ймовірно, харчувалися подібною, багатою на алкоголь їжею.

«Шимпанзе споживають таку ж кількість алкоголю, як і ми, якби щодня їли ферментовану їжу. Потяг людини до алкоголю, ймовірно, виник через цю харчову спадщину нашого спільного з шимпанзе предка», — каже Олексій Маро.