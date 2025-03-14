У китайському ресторані чоловіки надзюрили у спільний хотпот. Тепер заклад пропонує компенсацію тисячам клієнтів

Пекельце

Китайська мережа ресторанів хотпоту Haidilao компенсує моральну шкоду для понад 4 тисяч відвідувачів одного зі своїх закладів у Шанхаї після того, як двоє клієнтів помочилися в бульйон їхнього хотпоту.

Про це передає CNN.

Наприкінці лютого в мережі поширилося ідео, на якому двоє хлопців мочаться в бульйон під час вечері у приватній кімнаті ресторану Haidilao.

У Haidilao кажуть, що інцидент стався 24 лютого, але дізналися про нього лише через чотири дні та спочатку не могли визначити ані точний час, ані місце події.

«Ми усвідомлюємо, що жодна компенсація не зможе повністю загладити завдану нашим клієнтам моральну шкоду. Проте ми готові взяти на себе відповідальність і зробити все можливе, щоб виправити ситуацію», — йдеться в заяві ресторану.

Суму компенсації не уточнили.

За даними шанхайської поліції, двох 17-річних підозрюваних уже затримали. Крім того, Haidilao подала на них цивільний позов.