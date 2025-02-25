Золотий унітаз із палацу, де народився Черчилль, вкрали всього за пʼять хвилин. Деталі справи
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Золотий унітаз із Бленгеймського палацу, де народився британський премʼєр-міністр Вінстон Черчилль, викрали всього за пʼять хвилин. Він повністю виготовлений із 18-каратного золота і коштує понад $6 мільйонів.
Про це пише Sky News.
Зараз в Оксфорді триває суд над підозрюваними в крадіжці, тож прокурор у деталях розповів, як викрали унітаз.
Повністю функціонуючий золотий унітаз встановили у Бленгеймському палаці в рамках виставки італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою «Перемога — це не варіант». Однак його вкрали лише за кілька днів після початку виставки — 14 вересня 2019 року.
За словами прокурора Джуліана Крістофера, імовірно, пʼять чоловіків у ніч на 14 вересня на двох викрадених автомобілях протаранили ворота Бленгеймського палацу. Потім вони вибили вікно і проникли в палац. Виламавши унітаз за допомогою кувалд, чоловіки кинули знаряддя на місці злочину і втекли.
Тобто унітаз, що важить 98 кг, викрали за пʼять хвилин.
Золото, з якого виготовили унітаз, у вересні 2019 році коштувало приблизно $3,5 мільйона. Слідство припускає, що унітаз розпилили на менші частини — його так і не знайшли. Потім підозрювані використовували слово «автомобіль» на позначення золота, яке намагались продати.
На лаві підсудних опинилися троє підозрюваних: 39-річний Майкл Джонс, 36-річний Фредерік Доу з Віндзору і 41-річний Бора Гуккук. Джонса слідство звинувачує у співучасті в пограбуванні палацу, а Доу і власника ювелірного магазину Гуккука — у змові з метою продати вкрадений унітаз.
Їхній поплічник 40-річний Джеймс Шин торік визнав провину в пограбуванні та продажу краденого майна.