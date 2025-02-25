Пекельце

Золотий унітаз із палацу, де народився Черчилль, вкрали всього за пʼять хвилин. Деталі справи

Автор:
Олександра Опанасенко
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Золотий унітаз із Бленгеймського палацу, де народився британський премʼєр-міністр Вінстон Черчилль, викрали всього за пʼять хвилин. Він повністю виготовлений із 18-каратного золота і коштує понад $6 мільйонів.

Про це пише Sky News.

Зараз в Оксфорді триває суд над підозрюваними в крадіжці, тож прокурор у деталях розповів, як викрали унітаз.

Повністю функціонуючий золотий унітаз встановили у Бленгеймському палаці в рамках виставки італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою «Перемога — це не варіант». Однак його вкрали лише за кілька днів після початку виставки — 14 вересня 2019 року.

Золотий унітаз із Бленгеймського палацу. Після крадіжки його не бачили.

Золотий унітаз із Бленгеймського палацу. Після крадіжки його не бачили.

Getty Images

За словами прокурора Джуліана Крістофера, імовірно, пʼять чоловіків у ніч на 14 вересня на двох викрадених автомобілях протаранили ворота Бленгеймського палацу. Потім вони вибили вікно і проникли в палац. Виламавши унітаз за допомогою кувалд, чоловіки кинули знаряддя на місці злочину і втекли.

Тобто унітаз, що важить 98 кг, викрали за пʼять хвилин.

Золото, з якого виготовили унітаз, у вересні 2019 році коштувало приблизно $3,5 мільйона. Слідство припускає, що унітаз розпилили на менші частини — його так і не знайшли. Потім підозрювані використовували слово «автомобіль» на позначення золота, яке намагались продати.

На лаві підсудних опинилися троє підозрюваних: 39-річний Майкл Джонс, 36-річний Фредерік Доу з Віндзору і 41-річний Бора Гуккук. Джонса слідство звинувачує у співучасті в пограбуванні палацу, а Доу і власника ювелірного магазину Гуккука — у змові з метою продати вкрадений унітаз.

Їхній поплічник 40-річний Джеймс Шин торік визнав провину в пограбуванні та продажу краденого майна.