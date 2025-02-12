В Італії літак затримали на два дні — на борту сховався кіт

Пекельце

The Sun

Літак авіакомпанії Ryanair два дні не міг вилетіти з Риму через кота, який пробрався у відсік з електрообладнанням.

Про це пише The Sun.

У той час, коли пасажири літака авіакомпанії Ryanair піднімалися на борт, екіпаж почув дивне нявкання. Члени команди вирушили на звук і зʼясували, що у відсіку з електрикою серед проводки ховається кіт.

The Sun

Інженери ловили хвостатого, та не спіймали. У підсумку вирішили просто залишити двері відчиненими й чекати, поки кіт вийде сам. А згодом камери відеоспостереження зафіксували, як тварина вийшла з літака.

The Sun

Після цього екіпаж зітхнув з полегшенням. Під час польоту кіт міг би загинути або створити аварійну ситуацію. Після цього літак нарешті вирушив до Німеччини — на два дні пізніше запланованого.