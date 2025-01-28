До науково-дослідного центру у США повернули понад 40 мавп-утікачів

Пекельце

Усіх 43 приматів, які кілька місяців тому втекли з науково-дослідного центру Alpha Genesis у США (штат Південна Кароліна), відловили й повернули додому.

Про це повідомили в поліції міста Ємассі.

Генеральний директор центру Alpha Genesis Грег Вестергаард підтвердив повернення тварин. Він подякував правоохоронцям за допомогу і додав, що всі його підопічні здорові й неушкоджені.

«Мавпи продовжують перебувати у відмінному здоровʼї, ласувати бутербродами з арахісовим маслом і желе, а також мавпячим печивом», — сказав Вестергаард поліції, пише BBC.

Група молодих самок виду макака резус втекла з Alpha Genesis в листопаді 2024 року. Доглядач випадково залишив їхній загін відкритим, тож вони вибралися та залишалися поблизу центру. У поліції кажуть, що примати почувалися добре на волі — вони танцювали й бігали по деревах.