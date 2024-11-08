З науково-дослідного центру в США втекли 40 мавп — людей просять не контактувати з ними

В американському штаті Південна Кароліна з наукового центру втекли сорок мавп. Поліція просить людей, які побачать тварин, не чіпати їх і негайно телефонувати в службу порятунку 911.

Про це повідомляє Sky News.

Тварини вирвалися на свободу з дослідницького центру Alpha Genesis у місті Ємассі в ніч проти 6 листопада. Фахівці розгорнули тепловізори та камери, щоб їх спіймати. Правоохоронці рекомендували мешканцям зачинити двері та вікна, аби мавпи не потрапили в домівки. Невідомо, які саме примати втекли з центру. За даними на вебсайті компанії, там мешкають, зокрема, макаки та капуцини.

Alpha Genesis виробляє нехарчову продукцію для приматів і досліджує біологічний матеріал. Представники центру стверджують, що за тваринами доглядають за найвищими стандартами. Компанія володіє понад 40 гектарами ізольованої території, щоб утримувати мав і проводити досліди. Науковці вивчають, зокрема, методи лікування захворювань мозку.

Це вже не перша втеча приматів з Alpha Genesis. Як пише Sky News, 19 тварин втекли у 2016 році, їх упіймали за шість годин після інциденту.