Папа Римський попросив черниць не пліткувати і не робити «кислі обличчя»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Alessandra Benedetti - Corbis / Contributor / Getty Images
Папа Римський Франциск розкритикував групу черниць зі Спілки Святої Катерини Сієнської за невдоволений вираз на їхніх обличчях і закликав бути більш привітними, а ще уникати пліток.
Про це пише The Times.
Понтифік заявив, що черниці демонструють світові «кислі обличчя» і що жінкам знадобляться «героїчні» зусилля, щоб перестати поширювати «отруйні плітки».
«Іноді у своєму житті я зустрічав черниць з «оцтовим» обличчям, і це виглядає неприязно. Це не те, що допомагає залучити людей [до релігії]. Оцет огидний, а черниці з оцтовим обличчям — не буду навіть говорити про це», — сказав Папа Римський.
Тож понтифік закликав черниць бути «оповісницями привітності» і прийняти «спосіб життя, який є доброзичливим і люблячим до всіх».
- Раніше Папу Римського розкритикували за «консервативні погляди» на роль жінки. Він сказав, що католицька церква визначає роль жінки як «доньки, сестри та матері», з чим не погодився католицький університет у Бельгії.
- А в червні 2024 року Папу Римського звинуватили в гомофобних висловлюваннях. Тоді він повторив образливе гомофобне слово під час закритої зустрічі зі священниками. Йдеться про frociaggine, яке фігурально перекладається як «педик». У травні Папу Римського так само звинувачували у використанні гомофобного слова frociaggine на закритій зустрічі з італійськими єпископами. Цим словом він описав «проблему», яка існує в деяких семінаріях. Пізніше понтифік перепросив за свої нетактовні слова.