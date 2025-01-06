Папа Римський попросив черниць не пліткувати і не робити «кислі обличчя»

Папа Римський Франциск розкритикував групу черниць зі Спілки Святої Катерини Сієнської за невдоволений вираз на їхніх обличчях і закликав бути більш привітними, а ще уникати пліток.

Про це пише The Times.

Понтифік заявив, що черниці демонструють світові «кислі обличчя» і що жінкам знадобляться «героїчні» зусилля, щоб перестати поширювати «отруйні плітки».

«Іноді у своєму житті я зустрічав черниць з «оцтовим» обличчям, і це виглядає неприязно. Це не те, що допомагає залучити людей [до релігії]. Оцет огидний, а черниці з оцтовим обличчям — не буду навіть говорити про це», — сказав Папа Римський.

Тож понтифік закликав черниць бути «оповісницями привітності» і прийняти «спосіб життя, який є доброзичливим і люблячим до всіх».