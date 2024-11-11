Творець «Гри в кальмара» під час зйомок втратив девʼять зубів через стрес
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Режисер «Гри в кальмара» Хван Дон Хьок через стрес під час зйомок серіалу втратив зуби.
Про це пише BBC.
В інтерв’ю Хван Дон Хьок зазначив, що, попри колишні чутки про шість зубів, він насправді втратив «вісім чи дев’ять». Режисер жартома додав, що через напружену роботу над другим сезоном у нього знову почали боліти зуби.
«Я ще не був у стоматолога, але, мабуть, дуже скоро мені доведеться вирвати ще кілька зубів», — каже він.
Режисер додав, що попри стрес він взявся за зйомки другого сезону з двох причин: гроші та бажання завершити історію.
За його словами, хоча перший сезон серіалу й став світовим хітом, Netflix заплатив йому лише скромну авансову суму, хоча сам серіал заробив, за оцінками, близько $837 мільйонів.
- «Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але в разі програшу вони загинуть. Другий сезон серіалу вийде 26 грудня 2024 року.