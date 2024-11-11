Творець «Гри в кальмара» під час зйомок втратив девʼять зубів через стрес

Режисер «Гри в кальмара» Хван Дон Хьок через стрес під час зйомок серіалу втратив зуби.

Про це пише BBC.

В інтерв’ю Хван Дон Хьок зазначив, що, попри колишні чутки про шість зубів, він насправді втратив «вісім чи дев’ять». Режисер жартома додав, що через напружену роботу над другим сезоном у нього знову почали боліти зуби.

«Я ще не був у стоматолога, але, мабуть, дуже скоро мені доведеться вирвати ще кілька зубів», — каже він.

Режисер додав, що попри стрес він взявся за зйомки другого сезону з двох причин: гроші та бажання завершити історію.

За його словами, хоча перший сезон серіалу й став світовим хітом, Netflix заплатив йому лише скромну авансову суму, хоча сам серіал заробив, за оцінками, близько $837 мільйонів.