У США пропонують вирушити в круїз на чотири роки — тобто на час президентства Трампа

Пекельце

Villa Vie Residences

Круїзна компанія Villa Vie Residences запропонувала мешканцям США вирушити в тривалу навколосвітню подорож після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Про це пише Business Insider.

«Якщо світова ситуація або результати виборів змусили вас подумати, чи хочете ви покинути США, Villa Vie Residences пропонує вам свій варіант тимчасового переїзду», — зазначили у компанії.

Компанія представила новий пакет послуг Skip Forward («Перемотка вперед») 7 листопада — на наступний день після того, як стали відомі попередні результати виборів президента США. Компанія пропонує вирушити в навколосвітню подорож на борту судна «Одіссей» на термін від одного до чотирьох років. Під час круїзу судно відвідає 140 країн на всіх континентах.

Вартість квитків на чотирирічну подорож в одномісній каюті з тарифом «все включено» починається від $256 тисяч, за двомісну каюту — від $320 тисяч.

Villa Vie Residences

Також доступний дворічний тариф Midterm Selection («Проміжні вибори») — для тих, хто захоче повернутися до США після виборів у 2026 році. Ціни починаються від $150,4 тисячі за одномісну каюту і від $188 тисяч за двомісну. Крім того, доступні річні та трирічні тарифи.

У Villa Vie Residences кажуть, що подорож на «Одіссеї» допоможе пасажирам «уникнути заторів, політики і монотонності міського життя». Пасажирам судна доступні спа-процедури і фітнес-послуги, а у вартість квитків входить харчування, безкоштовне пиво і вино на обід і вечерю.

Приєднатися до круїзу можна в будь-якому порту. Лайнер вийшов з Ірландії в жовтні.