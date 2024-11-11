У США пропонують вирушити в круїз на чотири роки — тобто на час президентства Трампа

Круїзна компанія Villa Vie Residences запропонувала мешканцям США вирушити в тривалу навколосвітню подорож після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Про це пише Business Insider.

«Якщо світова ситуація або результати виборів змусили вас подумати, чи хочете ви покинути США, Villa Vie Residences пропонує вам свій варіант тимчасового переїзду», — зазначили у компанії.

Компанія представила новий пакет послуг Skip Forward («Перемотка вперед») 7 листопада — на наступний день після того, як стали відомі попередні результати виборів президента США. Компанія пропонує вирушити в навколосвітню подорож на борту судна «Одіссей» на термін від одного до чотирьох років. Під час круїзу судно відвідає 140 країн на всіх континентах.

Вартість квитків на чотирирічну подорож в одномісній каюті з тарифом «все включено» починається від $256 тисяч, за двомісну каюту — від $320 тисяч.