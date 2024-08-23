Євродепутат від партії Орбана склав мандат після того, як пʼяним накричав на жінку і побився в нічному клубі

Пекельце

Депутат Європейського парламенту від партії премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» Балаж Дьорффі заявив, що складає мандат після інциденту через його поведінку напідпитку в нічному клубі напередодні.

«Минулої ночі я посварився напідпитку з жінкою, на мій превеликий жаль, суперечка переросла в насильство. Я страшенно шкодую про свої дії. Хоча я, на жаль, не памʼятаю, що сталося, те, що я зробив, є неприпустимим», — написав він у Facebook.

Він також вибачився перед усіма учасниками конфлікту, своєю родиною, прихильниками та політичною спільнотою.

«Після того що я зробив, мені немає місця в суспільному житті. Тому я подаю у відставку з усіх державних посад, які обіймав. Зокрема, я складаю мандат представника Європарламенту і лишаю посаду президента Національної сільськогосподарської палати, також я залишаю партію «Фідес». Це найменше, що я повинен зробити в цій ситуації», — сказав Дьорффі.

Політик додав, що крім публічної відповідальності за свої дії, він візьме на себе всі правові наслідки.

У «Фідес» підтвердили звільнення Дьорффі, наголосивши, що поведінці євродепутата «немає виправдання», а партія «не терпить насильства, особливо щодо жінок».

Хоча публічно подробиць інциденту не уточнювали, угорські ЗМІ стверджують, що Дьорффі влаштував вечірку в нічному клубі в Будапешті, під час якої напідпитку накричав на жінку. На це її товариші відреагували бійкою.

На місце події довелось викликати поліцію, одному з учасників бійки знадобилась допомога медиків. Проти Дьорффі порушили справу за підозрою в хуліганстві та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.