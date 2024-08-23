Євродепутат від партії Орбана склав мандат після того, як пʼяним накричав на жінку і побився в нічному клубі
- Автор:
- Олександра Амру
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Депутат Європейського парламенту від партії премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» Балаж Дьорффі заявив, що складає мандат після інциденту через його поведінку напідпитку в нічному клубі напередодні.
«Минулої ночі я посварився напідпитку з жінкою, на мій превеликий жаль, суперечка переросла в насильство. Я страшенно шкодую про свої дії. Хоча я, на жаль, не памʼятаю, що сталося, те, що я зробив, є неприпустимим», — написав він у Facebook.
Він також вибачився перед усіма учасниками конфлікту, своєю родиною, прихильниками та політичною спільнотою.
«Після того що я зробив, мені немає місця в суспільному житті. Тому я подаю у відставку з усіх державних посад, які обіймав. Зокрема, я складаю мандат представника Європарламенту і лишаю посаду президента Національної сільськогосподарської палати, також я залишаю партію «Фідес». Це найменше, що я повинен зробити в цій ситуації», — сказав Дьорффі.
Політик додав, що крім публічної відповідальності за свої дії, він візьме на себе всі правові наслідки.
У «Фідес» підтвердили звільнення Дьорффі, наголосивши, що поведінці євродепутата «немає виправдання», а партія «не терпить насильства, особливо щодо жінок».
Хоча публічно подробиць інциденту не уточнювали, угорські ЗМІ стверджують, що Дьорффі влаштував вечірку в нічному клубі в Будапешті, під час якої напідпитку накричав на жінку. На це її товариші відреагували бійкою.
На місце події довелось викликати поліцію, одному з учасників бійки знадобилась допомога медиків. Проти Дьорффі порушили справу за підозрою в хуліганстві та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
- Це вже не перший випадок, коли євродепутати від партії Орбана потрапляють у скандал. У 2020 році Йожеф Саєр склав мандат після того, як його затримали з наркотиками на гей-оргії у Брюсселі, а від поліції він тікав по водостічній трубі.