Концерт Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у Цюриху

Пекельце

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Концерт американської співачки Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у швейцарському Цюриху.

Про це пише SwissInfo.

Концерт Свіфт пройшов 9 липня на стадіоні Летцігрунд — туди прийшло 50 тисяч людей. А вже після концерту швейцарська сейсмологічна служба заявила, що вісім сейсмометрів виявили поштовхи на відстані до шести кілометрів від стадіону.

«Коли багато людей ритмічно рухаються разом, ця енергія у вигляді гармонійних коливань йде в землю — її можуть виявити сейсмометри поблизу», — пояснили в сейсмологічній службі.

Найвищі показники зафіксували після 19-ї години — тоді Тейлор Свіфт вийшла на сцену. Шанувальники зустріли співачку танцями та стрибками. Це вже не вперше, коли на концертах Свіфт зафіксували сейсмічну активність — у Сіетлі її взагалі прирівняли до землетрусу магнітудою 2,3. Подібну сейсмічну активність ще спостерігають під час футбольних матчів.

Свіфт приїхала до Швейцарії в межах свого світового туру Eras Tour. Він уже встиг стати найкасовішим в історії — дохід від нього вперше у світі перевищив мільярд доларів.

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За 2023 рік співачка Тейлор Свіфт набрала на стримінговому музичному сервісі Spotify 26,1 мільярда прослуховувань — найбільше з усіх виконавців. Після перемоги у Spotify Wrapped співачка заробить більше грошей, ніж хто-небудь заробляв на платформі. Американський журнал Time назвав Тейлор Свіфт «Людиною року — 2023».