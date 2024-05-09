Німецька міністерка приїхала в Київ, але не встигла зустрітися зі своїм колегою до його відставки
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва, аби зустрітися з віцепремʼєром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим. Однак саме сьогодні, незадовго до її приїзду, Верховна Рада відправила Кубракова у відставку.
Про це повідомляє Die Welt.
Шульце планувала підготувати з Кубраковим конференцію з відновлення України, яка має відбутися 11—12 червня в Берліні. Задля цього жінка 16 годин добиралася до Києва літаком, автомобілем і потягом.
«Це справді неприємна новина», — відреагувала Шульце.
Відставку Кубракова вона вважає «особисто дуже, дуже сумною». За її словами, Кубраков був дуже відданий боротьбі з корупцією і досяг успіху.
«І ми разом з ним просували багато проєктів», — додала Шульце.
Німецька міністерка зазначила, що дійсно хотіла і була готова зустрітися з Кубраковим, щойно приїхала. Водночас через неочікувану відставку Кубраков лише зміг подарувати їй намисто з білим голубом миру, яке вона носила під час візиту. Потім Шульце прийняв міський голова Києва Віталій Кличко.
- 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Таке рішення аргументували тим, що його відомство нібито «провалило регіональну політику». Також нардепи зі «Слуги народу» вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремі відомства.
- Кубраков з травня 2021 року очолював Міністерство інфраструктури України. У грудні 2022-го Верховна Рада призначила його віцепремʼєром та очільником нового обʼєднаного міністерства.