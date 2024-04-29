У США домашню кішку випадково відправили поштою більш як за тисячу кілометрів від домівки
- Автор:
- Олександра Амру
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У США родина нарешті воззʼєдналася зі своєю кішкою після того, як її випадково відправили поштою більш як за тисячу кілометрів від домівки — до Каліфорнії.
Про це повідомляє BBC.
Кішка Галеана зникла зі свого дому в Юті ще на початку цього місяця. Власники одразу взялися всюди розшукувати домашню улюбленицю.
Майже через тиждень її врятував працівник Amazon — виявилося, що кішка непомітно вскочила в одну з коробок, яку сімʼя готувала до відправки в інший штат. Тварина була здорова, попри те, що кілька днів була без їжі та води. Крім того, один зі швів коробки був відкритим, тож у кішки було повітря, вона не перегрілася й не змерзла.
«Галеана любить коробки, це частина її характеру», — сказала власниця кішки, пояснюючи, як їхня улюблениця опинилася так далеко від дому.
Діставши кішку з коробки, працівник Amazon відніс тварину до ветеринара. Там відсканували її мікрочип, дізналися контактні дані власниці, і ветеринар подзвонив їй, щоб повідомити приємну й довгоочікувану новину.
«Я спочатку не повірила ветеринару і подумала, що це жарт», — додала власниця.
Одразу після дзвінка ветеринара вона з чоловіком пролетіли понад тисячу кілометрів до Каліфорнії, щоб забрати Галеану.
«Це було дивовижне возз’єднання! Галеана миттєво перестала тремтіти і розслабилася, коли я схопила її, і вона знову опинилася в моїх руках», — каже власниця.