Німецький музей звільнив працівника за те, що він вивісив свою картину в галереї

Пекельце

Один із найбільших музеїв сучасного мистецтва у Європі — Пінакотека сучасності — звільнив 51-річного працівника технічної служби за те, що він повісив у галереї власну картину.

Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Чоловік називає себе вільним художником і сподівався, що такий вчинок стане його мистецьким проривом.

За посадою чоловік мав доступ до галереї в неробочий час, і ніхто навіть не помітив, як він встановлював свій витвір мистецтва розміром 60 см на 120 см у проході.

Хоча незрозуміло, як довго картина залишалася на виставці, представник Пінакотеки сказав, що її хвилина слави, ймовірно, тривала недовго: «Наглядачі відразу помічають щось подібне».

Жодних подробиць щодо того, як виглядала картина, її стилю або предмету не повідомили. У Пінакотеці заявили, що працівника звільнили та заборонили йому входити до приміщень музею.

Аби повісити свою картину, чоловік просвердлив дві дірки в стіні галереї. Через це проти нього порушили кримінальну справу про умисне пошкодження майна.

Розташована в мюнхенському музейному кварталі Кунстареал, Пінакотека сучасності знову відчинила свої двері в 2022 році, після семирічної перерви на будівельні роботи. Її постійна колекція налічує понад 20 тисяч робіт образотворчого мистецтва ХХ і ХХІ століть, серед яких можна побачити картини Пабло Пікассо, Макса Бекмана та Пауля Клее.