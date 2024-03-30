Польські прикордонники піднімалися по тривозі через стадо овець, яке перетнуло кордон. Це був рецидив

Пекельце

Польські прикордонники вночі піднімалися по тривозі через стадо овець, яке перетнуло кордон поблизу пункту пропуску в районі села Корчова.

Про «незвичайний перетин польсько-українського кордону» радіостанції RMF24 розповіли в Бещадському відділі прикордонної служби.

Радари сповістили прикордонників про наближення фігур до лінії кордону, а на екранах моніторингу розпізнали стадо овець. Тварини перетнули кордон і почали пастися.

Прикордонники сповістили власника, і через деякий час стадо повернулося до Польщі.

У прикордонній службі зазначають, що це був рецидив.

«Як виявилося, це вже не перша така експедиція цієї «команди». Менш ніж два тижні тому вівці вийшли на прикордонну дорогу. Однак тоді вони вирішили не перетинати кордону», — кажуть польські прикордонники.