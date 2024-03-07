Японський McDonaldʼs створив парфуми з ароматом картоплі фрі

Пекельце

Японський McDonaldʼs напередодні Міжнародного дня жінок «випускає» незвичні парфуми із запахом картоплі фрі.

У нових парфумах буде три різновиди ароматів: класична картопля фрі, картопля фрі з водоростями й сіллю, а також картопля фрі з чорним перцем і майонезом.

«Кількість флаконів з парфумом обмежена», — пишуть у McDonaldʼs, але дрібним шрифтом зазначають, що насправді таких парфумів не існує.