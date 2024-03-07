Японський McDonaldʼs створив парфуми з ароматом картоплі фрі

Японський McDonaldʼs напередодні Міжнародного дня жінок «випускає» незвичні парфуми із запахом картоплі фрі.
У нових парфумах буде три різновиди ароматів: класична картопля фрі, картопля фрі з водоростями й сіллю, а також картопля фрі з чорним перцем і майонезом.
«Кількість флаконів з парфумом обмежена», — пишуть у McDonaldʼs, але дрібним шрифтом зазначають, що насправді таких парфумів не існує.
- Перед 14 лютого в Японії пекарня і штучний інтелект створили хліб зі смаком кохання. NEC і Kimuraya представили пʼять позицій хліба зі смаками почуттів, асоційованих із коханням: перше знайомство, перше побачення, ревнощі, розбите серце і взаємне кохання.