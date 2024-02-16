Літаку довелося розвернутися через опаришів на борту — вони випали на голову пасажирці

Пекельце

Gus Ruballo / Unsplash

Рейс 133 Delta Air Lines вилетів з нідерландської столиці Амстердаму до міста Детройт, що в американському штаті Мічиган. Але через годину після злету літаку Airbus A330-300 довелося повернути назад до амстердамського аеропорту Схіпхол через те, що з контейнера для ручної поклажі прямо на голову пасажирці звалилися личинки.

Про це повідомляє детройтський телеканал FOX 2.

Пасажир Філіп Шотте, що сидів поряд із потерпілою, сказав у коментарі каналу, що на жінку впало з десяток опаришів.

«Вона була в шоці, просто намагалася відбити цих личинок. Я навіть не знаю, про що тоді думав, я намагався усвідомити це. Принаймні я відчув огиду. Нам довелося чекати на допомогу», — поділився Шотте.

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Він сказав, що екіпаж зрештою зʼясував, що опариші випали з пасажирської сумки, в якій була протухла риба, загорнута в газету. Сумку віднесли в задню частину літака і оголосили, що літак повертається до Амстердаму.

За даними вебсайту FlightAware, що відстежує польоти, рейс 133 провів у повітрі всього одну годину і 49 хвилин.

Delta Air Lines згодом вибачилася перед пасажирами і відправила на першому доступному рейсі. Сам літак тимчасово зняли з експлуатації, щоб почистити.

Delta Air Lines не забороняє провозити на борту швидкопсувні харчові продукти, зокрема й рибу, доки це «не порушує сільськогосподарських обмежень приймаючої сторони», йдеться на сайті авіакомпанії.