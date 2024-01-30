В аеропорту Колумбії заарештували жінку із понад сотнею отруйних жаб у багажі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Колумбійська поліція знайшла 130 отруйних жаб у багажі жінки в аеропорту Боготи. Її заарештували за звинуваченням у торгівлі дикими тваринами. Вона прямувала до Сан-Паулу в Бразилії через Панаму.
Про це пише BBC.
Земноводних виявили у маленьких пластикових контейнерах у стані зневоднення й стресу. Жінка сказала, що жаб їй нібито подарувала громада на півдні Колумбії.
Поліція зазначила, що таких жаб-арлекінів можна продати на чорному ринку за тисячу доларів за одну. Водночас у Колумбії штраф за володіння однією такою жабою може сягнути $14 300.
Жаби-арлекіни, також відомі як отруйні жаби (Oophaga histrionica), менші за великий палець людини. Їхня шкіра виробляє токсичну отруту, яку в давнину використовували для змащування кінчиків дротиків для полювання. Отрута досить сильна, щоб убити дрібну тварину.
Ці жаби перебувають під загрозою зникнення. Вони населяють узбережжя Тихого океану між Еквадором і Колумбією, а також інші країни Центральної та Південної Америки. Через їхню рідкісність на них полюють приватні колекціонери.
У Колумбії та Латинській Америці загалом поширена торгівля дикими тваринами. Зокрема, популярними є земноводні, дрібні ссавці та морські мешканці.
- У минулому році в Бразилії знайшли першу у світі жабу, що запилює рослини. Бразильська жаба харчується плодами та нектаром дерева каїміто. Вчені уже давно дізналися, що жаба поширює його насіння. Тепер вони помітили, що до вологої шкіри амфібії прилипає пилок, коли дерево квітне.