В аеропорту Колумбії заарештували жінку із понад сотнею отруйних жаб у багажі

Колумбійська поліція знайшла 130 отруйних жаб у багажі жінки в аеропорту Боготи. Її заарештували за звинуваченням у торгівлі дикими тваринами. Вона прямувала до Сан-Паулу в Бразилії через Панаму.

Про це пише BBC.

Земноводних виявили у маленьких пластикових контейнерах у стані зневоднення й стресу. Жінка сказала, що жаб їй нібито подарувала громада на півдні Колумбії.

Поліція зазначила, що таких жаб-арлекінів можна продати на чорному ринку за тисячу доларів за одну. Водночас у Колумбії штраф за володіння однією такою жабою може сягнути $14 300.

Жаби-арлекіни, також відомі як отруйні жаби (Oophaga histrionica), менші за великий палець людини. Їхня шкіра виробляє токсичну отруту, яку в давнину використовували для змащування кінчиків дротиків для полювання. Отрута досить сильна, щоб убити дрібну тварину.

Ці жаби перебувають під загрозою зникнення. Вони населяють узбережжя Тихого океану між Еквадором і Колумбією, а також інші країни Центральної та Південної Америки. Через їхню рідкісність на них полюють приватні колекціонери.

У Колумбії та Латинській Америці загалом поширена торгівля дикими тваринами. Зокрема, популярними є земноводні, дрібні ссавці та морські мешканці.