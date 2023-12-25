У Німеччині нетверезий Санта врізався на автівці в будинок, поки розвозив подарунки

Пекельце

Alicia Slough / Unsplash

Поліція у Німеччині затримала спʼянілого чоловіка у костюмі Санти та відібрала в нього посвідчення водія після того, як той уночі врізався на своїй автівці у фасад будинку та в іншу машину, поки розносив подарунки містом Мюльгаузен.

Про це повідомила поліція міста Нордгаузен.

Уночі, посеред центральної вулиці Мюльгаузена, неподалік від міської церкви, Санта втратив контроль над своїм авто і врізався в будинок та припарковану поряд машину. Фасад будівлі сильно постраждав, проте різдвяні подарунки залишилися неушкодженими. Перехожий побачив аварію та подзвонив у поліцію.

Правоохоронці затримали Санту та призначили йому аналіз крові — виявилося, що той геть не в змозі керувати автівкою.

Хоча поліція й вилучила у нетверезого Санти водійське посвідчення, той наполягав, що доставить усім подарунки наступного дня.