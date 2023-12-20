У Бразилії вʼязницю охороняють гуси. Вони замінили собак

Пекельце

Reuters

Вʼязницю у бразильському штаті Санта-Катарін патрулюють гуси, витіснивши своїх попередників — собак. Вони мають сигналізувати, якщо вʼязні спробують утекти.

Про це пише Reuters.

Птахів називають «гусьми-агентами», адже вони охороняють простір між внутрішньою огорожею вʼязниці та основною зовнішньою стіною. Працівники вʼязниці кажуть, що пильність гусей робить їх чудовими охоронцями, навіть кращими за собак.

Reuters

Гусячу команду очолює Піу-Піу. Коли його гукають за іменем, він видає характерний сигнал.

Директор вʼязниці Маркос Роберто де Соуза зазначив, що догляд за гусьми простіший, аніж за собаками. До того ж гусям підходить розташування вʼязниці у зеленому тихому місці.

І вдень, і вночі на території вʼязниці тихо, тому звуки гусей добре чути в будь-який час доби.