Французька пара продала за €150 африканську маску, яка коштує мільйони. Вона намагалася повернути її через суд, але програла

Пекельце

Pascal Guyot/AFP/Getty Images

Французька пара продала надзвичайно рідкісну африканську маску за €150, а коли виявила, що та коштує мільйони, то подала до суду на повернення артефакту, але програла.

Про це повідомляє The Guardian.

80-річне подружжя продало торговцю вживаними товарами декілька старожитностей, зокрема й деревʼяну маску. Артефакти роками лежали на горищі їхньої домівки, проте пара не знала, що належали вони предкові, який був губернатором колоніальної епохи в Африці.

Подружжя віддало маску за €150, але навесні минулого року її продали за €4,2 мільйона на аукціоні.

Pascal Guyot/AFP/Getty Images

Аукціоністи описали її як «надзвичайно рідкісну маску XIX століття, власність таємного товариства народу Фанґ у Габоні», етнічної групи банту. Таких предметів існує близько десяти. Один із представників аукціонного дому сказав, що цей тип маски можна зустріти рідше ніж картину Леонардо да Вінчі.

Пара одразу подала заяву про судову заборону на продаж, стверджуючи, що сталася «помилка автентифікації», також вони запевняли, що покупець маски знав про її реальну вартість під час покупки.

Проте суд відхилив прохання, заявивши, що пара навіть не спробувала оцінити маску перед продажем, а також додав, що їхній позов характеризувався «невибачною недбалістю та легковажністю», тож грошей їм ніхто не винен.

Суд також постановив, що торговець антикваріатом не розумівся на африканській культурі та не обманював їх.

Дилер запропонував заплатити їм €300 тисяч — початкову ціну аукціону, проте подружжя відмовилося, вважаючи за краще звернутися до суду.

Уряд Габону теж намагався повернути маску через суд, однак і це клопотання відхилили, тож члени громади Габону на півдні Франції влаштували акцію протесту під час аукціону, мовляв, маску не можна продавати — її мають повернути до центральноафриканської країни.