У США чоловік встановив світовий рекорд, прикріпивши на бороду 187 льодяників

Пекельце

Книга рекордів Гіннеса

Американець Джоел Штрассер причепив до своєї бороди 187 льодяників і встановив світовий рекорд.

Штрассер розповів, що ідея такого світового рекорду давно «переслідувала його», проте він чекав спеціальної нагоди. Чоловік стверджує, що це неймовірно — бути «найкращим у світі в триманні льодяників у бороді».

Це вже не перший світовий рекорд Штрассера. Минулоріч він встановив рекорд з найбільшої кількості іграшок у бороді, причепивши на неї 710 різдвяних кульок — Джоелу знадобилося дві з половиною години, щоб закріпити таку кількість кульок. А от знімати прикраси довелося годину, і це було боляче.