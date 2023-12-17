У США чоловік встановив світовий рекорд, прикріпивши на бороду 187 льодяників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Книга рекордів Гіннеса
Американець Джоел Штрассер причепив до своєї бороди 187 льодяників і встановив світовий рекорд.
Штрассер розповів, що ідея такого світового рекорду давно «переслідувала його», проте він чекав спеціальної нагоди. Чоловік стверджує, що це неймовірно — бути «найкращим у світі в триманні льодяників у бороді».
Це вже не перший світовий рекорд Штрассера. Минулоріч він встановив рекорд з найбільшої кількості іграшок у бороді, причепивши на неї 710 різдвяних кульок — Джоелу знадобилося дві з половиною години, щоб закріпити таку кількість кульок. А от знімати прикраси довелося годину, і це було боляче.