У Японії чоловік підірвав квартиру, намагаючись вбити таргана
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Josh and Mary G / Flickr
В японському місті Кумамото 54-річний чоловік розпилив забагато засобу від комах у своїй квартирі, щоб вбити одного таргана. Через це у квартирі стався вибух.
Про це пише Mainichi Shimbun.
Поліція заявила, що чоловік отримав легкі травми, а в його квартирі розбилося балконне скло. Під час огляду квартири біля нагрівального столу котацу були виявлені сліди горіння.
Зазвичай інсектициди, які використовують від комах — це легкозаймисті речовини. Національний центр у справах споживачів Японії раніше вже отримував кілька повідомлень про вибухи, що були спричинені розпиленими інсектицидами. Це ставалося, коли засоби потрапляли в електричні розетки.