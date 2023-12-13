У Японії чоловік підірвав квартиру, намагаючись вбити таргана

Пекельце

Josh and Mary G / Flickr

В японському місті Кумамото 54-річний чоловік розпилив забагато засобу від комах у своїй квартирі, щоб вбити одного таргана. Через це у квартирі стався вибух.

Про це пише Mainichi Shimbun.

Поліція заявила, що чоловік отримав легкі травми, а в його квартирі розбилося балконне скло. Під час огляду квартири біля нагрівального столу котацу були виявлені сліди горіння.

Зазвичай інсектициди, які використовують від комах — це легкозаймисті речовини. Національний центр у справах споживачів Японії раніше вже отримував кілька повідомлень про вибухи, що були спричинені розпиленими інсектицидами. Це ставалося, коли засоби потрапляли в електричні розетки.