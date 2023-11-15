Вантажному літаку довелося екстрено приземлитися через біганину коня на борту

Пекельце

Вантажний літак «Боїнг-747», який прямував з Нью-Йорка до Льєжу в Бельгії, був змушений повернутися в Міжнародний аеропорт імені Джона Ф. Кеннеді через коня. Кінь вирвався зі стійка й перелякано бігав на борту.

Про це пише ABC News.

У коня на борту були свіже сіно, питна вода й особистий супровід доглядача, але тварина, найімовірніше, сильно злякалася зльоту. Через її велику вагу й непередбачувану активність продовжувати політ було небезпечно — літак міг збитися з курсу.

Коли літак досяг висоти 9 448 метрів, пілоти повідомили авіадиспетчерській службі: «Ми — вантажний літак. У нас на борту жива тварина, кінь. Кінь зумів вирватися зі стійла. Нам доведеться розвернутися». Літак розвернувся біля узбережжя Бостону та скинув близько 20 тонн пального над Атлантикою.

Перевезення коней для змагань — це звичайна справа для вантажних авіакомпаній. Транспортування через Атлантику коштує від €5 тисяч до €13 тисяч.