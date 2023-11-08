В Австралії фермер пережив напад крокодила, вкусивши його у відповідь

Пекельце

Patrick Wittke / Unsplash

Австралійський фермер Колін Деверо залишився живим після нападу крокодила, бо зумів вкусити його у відповідь.

Про це пише BBC.

Морський крокодил завдовжки 3,2 метра схватив чоловіка за праву ногу, почав трясти його і потягнув у воду. Спочатку Деверо спробував ударити крокодила по ребрах другою ногою, а потім його зуби випадково зачепили повіку рептилії.

Австралієць зубами відірвав повіку крокодила, і той відпустив ногу. Чоловік відскочив і швидко піднявся до місця, де стояла його машина. Він використав рушник і мотузку, щоб зупинити кровотечу на нозі, перш ніж його брат відвіз його до лікарні за 130 кілометрів від місця нападу.

У лікарні Колін Деверо провів місяць.

Інцидент стався на федеральній території Австралії Північна Територія. Там крокодили охороняються законом.