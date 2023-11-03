Сімʼя експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі припиняє щомісячні виплати гостям його секс-вечірок
- Автор:
- Ліза Бровко
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Родина експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі, який помер у червні 2023 року, призупинила щомісячні виплати у €2 500 для 20 жінок, які брали участь у його так званих вечірках Bunga Bunga (секс-вечірках).
Про це пише Reuters із посиланням на два юридичні джерела.
Також родичі Берлусконі надіслали двом жінках листи, у яких повідомили, що їм до кінця року доведеться залишити житло, в яке їх заселив експремʼєр.
Усі ці 20 жінок були серед 24 обвинувачених, яких разом із Сільвіо Берлусконі виправдали у «справі Рубі».
Що таке «справа Рубі»?
Справа, у рамках якої премʼєр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі звинувачували у платі за секс неповнолітній танцівниці Карім Рашид ель-Мару на прізвисько «Рубі». І Берлусконі, і Рубі заперечували, що в них був сексуальний звʼязок. У 2013 році Берлусконі засудили до 7 років вʼязниці, але потім вирок скасували.
Того ж року медіамагнат публічно заявив, що щомісячна винагорода, яку виплачують цим 20 жінкам, — це компенсація за шкоду, завдану їхній репутації після судових процесів через скандал з його секс-вечірками.
- Берлусконі тричі був на посаді премʼєр-міністра Італії: у 1994—1995, 2001—2006, 2008—2011 роках. Він — один із найзаможніших медіамагнатів в Італії, власник контрольного пакета акцій медіахолдингу Fininvest — це один з найбільших медіахолдингів світу. Також Берлусконі був власником італійського футбольного клубу «Мілан» з 1986 до 2017 року. У 2018 році він придбав футбольний клуб «Монца». Берлусконі критикував чинну премʼєрку Італії Джорджу Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, звинувачував Україну в тому, що вона «напала на Донбас», і закликав припинити підтримку української армії.