Сімʼя експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі припиняє щомісячні виплати гостям його секс-вечірок

Пекельце

Wikipedia

Родина експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі, який помер у червні 2023 року, призупинила щомісячні виплати у €2 500 для 20 жінок, які брали участь у його так званих вечірках Bunga Bunga (секс-вечірках).

Про це пише Reuters із посиланням на два юридичні джерела.

Також родичі Берлусконі надіслали двом жінках листи, у яких повідомили, що їм до кінця року доведеться залишити житло, в яке їх заселив експремʼєр.

Усі ці 20 жінок були серед 24 обвинувачених, яких разом із Сільвіо Берлусконі виправдали у «справі Рубі».

Що таке «справа Рубі»?

Справа, у рамках якої премʼєр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі звинувачували у платі за секс неповнолітній танцівниці Карім Рашид ель-Мару на прізвисько «Рубі». І Берлусконі, і Рубі заперечували, що в них був сексуальний звʼязок. У 2013 році Берлусконі засудили до 7 років вʼязниці, але потім вирок скасували.

Того ж року медіамагнат публічно заявив, що щомісячна винагорода, яку виплачують цим 20 жінкам, — це компенсація за шкоду, завдану їхній репутації після судових процесів через скандал з його секс-вечірками.