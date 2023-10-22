Брітні Спірс пояснила, чому публікує оголені фото в Instagram

Американська співачка Брітні Спірс пояснила, чому їй подобається публікувати свої оголені фотографії в Instagram. Про це вона розповіла у своїх мемуарах, які цитує газета The New York Times.

Співачка визнала, що багатьох її підписників можуть спантеличити такі пости, але вона відчуває «радість», «позуючи так, як почувається сексуальною».

«Я знаю, що багато людей не розуміють, чому я люблю фотографуватися оголеною або в нових сукнях. Але я думаю, що якби їх тисячі разів фотографували інші люди, вони зрозуміли б, що я отримую багато задоволення від того, що позую так, як почуваюся сексуальною, і сама роблю власну фотографію», — пояснила співачка.

У вересні вона опублікувала відео, де танцює з ножами. Пізніше зʼясувалося, що ножі були підробкою з магазину реквізиту. Після цього до Брітні Спірс навідалася поліція, щоб «перевірити добробут».

«Так неприйнятно, щоби поліцейські слухали випадкових фанатів і безпідставно входили до мого дому. Чи можу я дзвонити і змушувати інших відчувати загрозу?», — написала вона незабаром після цього в Instagram.