«Закоханість — це не злочин». Фінський суд зняв із місцевого мера звинувачення в домаганнях

У Фінляндії суд зняв звинувачення в сексуальних домаганнях із колишнього мера міста Ікаалінен. Судді оголосили, що «закоханість не є злочином», пише фінській суспільний мовник Yle.

Колишній мер Юхані Толонен надіслав своїй підлеглій понад тисячу повідомлень, не повʼязаних із роботою, на більшість з яких вона не відповіла. Окрім цього, він написав кілька коментарів під фото працівниці на Facebook, у яких хвалив зовнішність жінки.

Також жінка стверджувала, що керівник торкався її сідниць, але суд не зміг це підтвердити. Толонен зі свого боку зазначив, що не домагався підлеглу, а просто був закоханий у неї.

Суддя вивчила листи, надіслані жінці, і заявила, що в них не містилося сексуального підтексту. Тому звинувачення в сексуальних домаганнях зняли, але виписали штраф (€1 560) за порушення службових обовʼязків і злочин щодо безпеки праці.

Також Толонен має виплатити жінці понад €5 000 компенсації за психологічну шкоду і втрату заробітку і покрити її судові витрати на €7 000.

Через судовий позов чоловік подав у відставку з посади міського голови.