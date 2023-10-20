Сергій Жадан і Христина Соловій зняли кліп у храмі. Тепер отці просять його видалити через «антихристиянські цінності»

Гурт «Жадан і Собаки» 20 жовтня представив кліп разом зі співачкою Христиною Соловій на пісню «Серце».

«Композиція «Серце» — маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість», — розповіли виконавці.

Кліп зняли у Львові, частина зйомок була у храмі святого Андрія Первозванного Української греко-католицької церкви.

Після релізу кліпу храм заявив, що вже звернувся до гурту «Жадан і Собаки» та Христини Соловій із проханням видалити кліп, «оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які ми наперед були поінформовані». Що саме мається на увазі — невідомо. Можливо, ідеться про сцену із поцілунком дівчат.