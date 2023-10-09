У Новій Зеландії оркестр влаштував виступ для курей

На фермі в Новій Зеландії перед стадом курей виступив симфонічний оркестр у чорному вбранні.

Про це пише The Guardian.

Для птахів створили спеціальний музичний твір — Chook Symphony №1. Ферма хотіла збагатити життя курей гарною музикою.

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Один із власників ферми розповів, що до курей уже кілька років запрошують музикантів, — це допомагає птаству бути спокійним й здоровим.

Дослідження довели, що тварини позитивно реагують на класичну музику, а деякі дослідження показують, що кури особливо полюблять музику в стилі бароко.

«Ми всі дбаємо про добробут. Якщо це добробут для людей — це чудово, якщо це добробут для всіх видів на планеті — це теж чудово», — сказав очільник оркестру Пітер Біггс.