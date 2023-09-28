Австрійського канцлера розкритикували за пораду сімʼям з низьким достатком їсти в McDonald’s

Австрійського канцлера Карла Негаммера розкритикували після публікації в мережі відео, де він радить малозабезпеченим сімʼям годувати своїх дітей бургерами в ресторанах McDonaldʼs.

Про це йдеться в публікації Politico.

На відео канцлер Австрії на заході своєї Австрійської народної партії обговорює тему бідності й нарікає на висвітлення проблеми дитячого голоду у ЗМІ.

«Що означає, що дитина не отримує гарячої їжі в Австрії? Чи знаєте ви, яка найдешевша гаряча їжа в Австрії? Вона не корисна, але дешева: гамбургер у McDonald’s – 1,40 євро, якщо я куплю до нього картоплю фрі, то 3,50 євро», — каже Негаммер.

Слова Негаммера розкритикували в громадському секторі, назвавши хибними його заклики до батьків давати дітям фастфуд.

У коментарі для австрійського порталу PULS 24 Австрійська народна партія підтвердила автентичність відео, але заявила, що воно було «відредаговане», мовляв, ажіотаж довкола слів Негаммера необґрунтований.

«Як і федеральний канцлер, ми переконані, що кожна дитина в Австрії може отримати гарячу їжу, якщо батьки візьмуть на себе відповідальність, тим паче, що ми підтримуємо сімʼї, як ніколи раніше», — сказали в партії.

У McDonaldʼs Austria сказали Politico, що твердження канцлера Австрії щодо цін загалом відповідає дійсності: найдешевший 250-калорійний гамбургер у ресторанах справді можна придбати за €1,4.