Данський художник вкрав гроші у музею і назвав це частиною перфомансу

Данський музей позичив художнику Єнсу Хаанінгу 532 тисячі крон ($76 270). Митець взяв їх собі і назвав крадіжку частиною перфомансу. Однак суд зобовʼязав його повернути гроші.

Про це пише The Guardian.

У 2007 році Хаанінг створив мистецьку роботу «Середній річний дохід Данії». Він закріпив справжні крони на полотні в рамці. У 2011 році для роботи про австрійські доходи художник використовував купюри євро.

У 2021 році Музей сучасного мистецтва Kunsten на півночі Данії попросив митця відтворити ці роботи і виділив для цього близько 532 тисяч крон ($76 270) зі своїх резервів. Також художнику виплатили гонорар — близько 40 тисяч крон ($5 734). Та коли співробітники розпакували надіслані роботи, то побачили дві порожні рамки з написом «Візьми гроші та біжи».

Музей виставив твори мистецтва, але коли Хаанінг відмовився повернути гроші, подав позов до суду. Суд у Копенгагені зобов’язав художника повернути позичені кошти і залишити собі гонорар.

За словами митця, мистецький перфоманс полягав у тому, що він узяв ці гроші.

«Це не крадіжка. Це порушення контракту, а порушення контракту є частиною роботи... Я закликаю інших людей, які мають такі жалюгідні умови праці, як і я, робити те саме», — сказав Хаанінг.