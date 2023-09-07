У Китаї жінка влаштувалася на 16 посад і три роки отримувала зарплату, не працюючи

У Китаї жінка три роки обіймала 16 посад у різних компаніях і жодного разу не зʼявилася на роботі.

Про це пише Business Insider.

Щоб нічого не переплутати, китаянка Гуань Юе вела спеціальний журнал із даними про всі свої посади. Під час нових співбесід вона публікувала фотографії на робочих каналах інших компаній, стверджуючи, що зустрічається з клієнтами.

Шахрайська схема принесла Гуань Юе приблизно $682,5 тисячі. Жінці допомагав її чоловік. Разом з ним Гуань купила квартиру в Шанхаї на свої «заробітки».

Шахрайську схему викрили минулого року. Тоді ІТ-компанія влаштувала Гуань на позицію старшого менеджера, а разом із нею ще сімох фахівців. Незважаючи на великий бюджет та гарне резюме, команда не досягла жодних результатів. Роботодавець запідозрив брехню і звернувся до поліції. За цією справою заарештовані 53 людини.