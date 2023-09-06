У США чоловік намагався перетнути Атлантику в саморобному «колесі для хомʼяка»

У США заарештували мешканця штату Флорида після спроби «бігти» в Лондон через Атлантичний океан на самохідному водному катері, схожому на колесо для хомʼяків. Про це повідомляє BBC.

Берегова охорона США перехопила Резу Балучі приблизно за 110 кілометрів від Тайбі-Айленд (штат Джорджія) 26 серпня. 44-річний марафонець кілька днів відмовлявся залишати судно і погрожував накласти на себе руки.

Подорож чоловіка почалась, коли місцева влада готувалися до приходу сильного урагану. Він відмовлявся залишати судно протягом трьох днів, погрожував зарізатися ножем, а також стверджував, що в нього на борту бомба.

Зрештою 1 вересня він здався і залишив своє судно, чоловіка доставили на базу берегової охорони в Маямі. Згодом поліцейські встановили, що «бомба» була підробкою.

Це не перший арешт пана Балучі за те, що він вирушив в океан на своєму судні, яке він називає «бульбашкою». У 2021 році його заарештували після спробі дістатися з Флориди в Нью-Йорк. У 2014 році його довелося рятувати біля Сент-Огастіна, а ще за два роки його знову довелося рятувати біля берегів Юпітера, недалеко від Палм-Біч у Флориді. В інтервʼю чоловік розповідав, що намагався зібрати гроші для різних цілей, зокрема для безпритульних і берегової охорони.