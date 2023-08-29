Турист хотів вивезти 41 кг гальки з пляжу Сардинії. Тепер йому загрожує штраф у €3 тисячі

Італійська митниця викрила французького туриста, який намагався вивезти з острова Сардинія 41 кг гальки. В Італії це поза законом, пише місцеве видання The Local.
Чоловік заховав гальку з пляжу Лампіану в багажнику свого автомобіля — її вилучили митники. Французу загрожує штраф у €3 тисячі.
З 2017 року регіональна влада Сардинії ухвалила закон, який забороняє туристам брати пісок чи гальку з пляжів.
- Однак це не заважає декому порушувати закон: італійська поліція звинуватила туристів у крадіжці 100 кілограмів піску з острова Сардинія. Правоохоронці вже повідомили про підозру 41 людині.
- У вересні 2020 року французького туриста оштрафували на €1 000 за спробу вивезти з острова Сардинія два кілограми пляжного піску.
- У травні 2019 року на Сардинії пляжі почали патрулювати поліцейські через те, що туристи регулярно крадуть звідти пісок.