Турист хотів вивезти 41 кг гальки з пляжу Сардинії. Тепер йому загрожує штраф у €3 тисячі

Італійська митниця викрила французького туриста, який намагався вивезти з острова Сардинія 41 кг гальки. В Італії це поза законом, пише місцеве видання The Local.

Чоловік заховав гальку з пляжу Лампіану в багажнику свого автомобіля — її вилучили митники. Французу загрожує штраф у €3 тисячі.

Italian customs

З 2017 року регіональна влада Сардинії ухвалила закон, який забороняє туристам брати пісок чи гальку з пляжів.