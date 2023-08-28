В Японії автошкола дозволила водіям керувати п’яними в межах експерименту

В японському місті Фукуока поліція та інструктори дозволили водіям пити алкоголь, перш ніж сісти за кермо. Таким чином вони хотіли продемонструвати, яким небезпечним є пʼяне водіння.

Про це пише The Guardian.

Ініціативу започаткували до 17-ї річниці загибелі трьох дітей із Фукуоки — двох хлопчиків чотирьох і трьох років та їхньої однорічної сестри. Вони загинули, коли пʼяний чиновник врізався в автівку їхньої родини.

Серед водіїв, які брали участь в експерименті, були двоє журналістів видання Mainichi Shimbun — одна керувала автівкою напідпитку, а інший спостерігав за своєю колегою. Протягом години репортер Х’єлім Ха випила 350-мілілітрову банку пива, склянку сливового вина і 45-градусного напою шьочю. Алкотестер показав 0,30 мг алкоголю.

Спочатку водіїв попросили проїхати три ділянки дороги — слалом, S-подібний поворот і серію крутих поворотів.

За кермом Ха неодноразово прискорювалася та сповільнювалася без потреби на прямій ділянці дороги. Їй вдалося подолати стовпи на трасі для слалому, але перед S-подібним поворотом журналістка виїхала на зустрічну смугу.

«Попри те, що [вживання алкоголю] погіршує навички, необхідні людям для водіння, такі як когнітивні здібності, розсудливість і здатність маневрувати транспортним засобом, водій припускає, що він керує безпечно — тому водіння в нетверезому стані небезпечно», — сказав заступник директора автошколи Шодзіро Кубота.

За його словами, ймовірність смертельної аварії за участю пʼяного водія у сім разів вища, ніж коли водій тверезий.