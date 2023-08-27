Арешт допоміг Трампу зібрати рекордні $7 мільйонів пожертв на передвиборну кампанію

Дональд Трамп, який претендує на участь у президентських виборах 2024, зібрав рекордні $7,1 мільйона пожертв після того, як його затримали у вʼязниці в Атланті.

Про це повідомляє Politico.

У межах передвиборчої кампанії штаб Трампа збирав кошти за рахунок мерчу, який вони продавали через інтернет-магазин. Після того як Трампа взяли під варту, кампанія почала продавати футболки, плакати, наклейки та сумки-холодильники з його фотографією з вʼязниці та слоганом «Ніколи не здавайся!»

Загалом, за даними виборчого штабу Трампа, за три тижні, що минули після того, як експрезиденту США висунули звинувачення, до фонду виборчої кампанії надійшли близько $20 мільйонів.