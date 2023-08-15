Комбайнер випадково знеструмив усю Львівську область. Під час жнив зачепив високовольтну лінію

У Львові та всій області 14 серпня на девʼять хвилин повністю зникло електропостачання. Причиною цього став комбайнер, який збирав урожай і випадково зачепив високовольтну лінію.

Про це повідомили в «Укренерго».

Відключення сталося 14 серпня близько 15:50. «Львівобленерго» одразу повідомило, що це повʼязано із вимкненням в мережах НЕК «Укренерго».

Вже наступного дня «Укренерго» пояснило, що технічна несправність виникла через водія сільгосптехніки, який порушив правила безпеки під час збирання врожаю.