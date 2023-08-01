У Японії Warner Bros довелось вибачатися через відповідь на мем із Барбі про атомну бомбу

Японська філія Warner Bros вибачилася за те, що офіційний акаунт Barbie Movie відповів на мем «Барбенгеймер» із зображеннями атомної бомби.

Про це повідомляє BBC.

У мемі Марго Роббі була зображена із зачіскою у вигляді грибоподібної хмари. Офіційний акаунт фільму про Барбі відповів: «Цей Кен — стиліст».

У заяві Warner Bros Japan заявила, що «вкрай сумно, що офіційний акаунт американської штаб-квартири фільму «Барбі» відреагував на повідомлення в соціальних мережах фанатів «Барбенгеймера».

Фільми «Барбі» і «Оппенгеймер» вийшли у прокат в одні вихідні, що спровокувало феномен «Барбенгеймера». Інші зображення мемів, які розлютили японських користувачів соціальних мереж, включають зображення Кілліана Мерфі, який зіграв Роберта Оппенгеймера, відомого як «батько атомної бомби», що несе Роббі на плечі через палаюче місто. Офіційний обліковий запис фільму про Барбі відповів: «Це літо запамʼятається».