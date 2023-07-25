Німецька вівчарка Джо Байдена щонайменше 10 разів кусала працівників Секретної служби

Німецька вівчарка президента США Джо Байдена Командор фігурує у щонайменше 10 інцидентах із покусаними людьми, зокрема з агентом Секретної служби, якого довелось шпиталізувати.

Про це стало відомо із запиту групи активістів Judicial Watch, яка спеціалізується на неправомірних діях з боку державних чиновників.

Командор прибув до Білого дому у 2021 році, йому майже два роки. У документах собаку описують як такого, що все більше виходить з-під контролю. Зокрема, згадують епізод, коли перша леді Джилл Байден не змогла завадити йому атакувати офіцера.

За даними групи, Командор нападав на людей щонайменше 10 разів за пʼять місяців (з жовтня 2022 року до січня 2023-го), включно із трьома серйозними інцидентами, які сталися лише за кілька тижнів. У першому випадку, який стався 3 листопада 2022 року, він вкусив агента секретної служби за руку та стегно. Офіцер сказав начальству, що йому довелося використовувати сталевий візок, щоб захиститися від тварини, і що він «зазнав сильного болю».

Другий значний епізод стався за кілька тижнів, коли після вечора сімейного кіно в Білому домі Байден відпустив Командора з повідця в садку Кеннеді — собака вкусив іншого офіцера секретної служби за руку і плече.

Через місяць після цього собака вкусив за спину співробітника служби безпеки в будинку Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер.

У Білому домі заявили, що Байдени проведуть додаткову підготовку та покращать методи виховання вівчарки.

«Вони співпрацюють із секретною службою та адміністративним персоналом резиденції щодо додаткових протоколів привʼязування та навчання, а також створюють спеціальні місця для бігу і вправ Командора», — сказала CNN Елізабет Александер, директор зі звʼязків із громадськістю першої леді.