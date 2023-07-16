У Греції священник помазав свяченою олією геніталії туриста, «бо в нього там був висип»

У Греції, на острові Родос, поліція арештувала православного священника за те, що він нібито чіплявся до туриста-чоловіка, помазавши його геніталії свяченою олією.

Про це повідомляє грецька газета Ekathimerini.

30-річний турист з Естонії зустрів 49-річного священника під час відвідин монастиря. Чоловік купив у храмі хрест із зображенням Розпʼяття Христа, однак забув його забрати. Наступного ранку він повернувся по хрест. Священник запросив чоловіка до невеличкої приймальні в монастирі, «щоб піднести йому особливий дар».

Священнослужитель попросив туриста спустити штани і труси, щоб він міг «помазати» його. Потім він нібито втирав олію в інтимні місця чоловіка. Турист був спантеличений і збентежений, не знаючи, чи це законно. Пізніше чоловік вирішив звернутись до місцевої поліції.

Поліція в підсумку арештувала священника за звинуваченням в «образі сексуальної гідності». Священник виправдовував свої дії тим, що естонець мав висип, і він хотів допомогти йому вилікуватися.