Міністр охорони здоровʼя Гонконгу запропонував витріщатися на курців для боротьби з палінням

Міністр охорони здоровʼя Гонконгу Ло Чунг-мау запропонував новий спосіб боротьби з курінням. Він радить витріщатися на людей, які палять, пише BBC.

На його думку, викликаний такою ситуацією тиск може змусити курця не палити й дотримуватися закону.

На нараді з питань охорони здоровʼя Ло заявив, що поліцейським складно вчасно зловити курців на місці злочину, тож громадськість має відігравати певну роль у боротьбі з курінням.

У Гонконзі куріння вже заборонено в ресторанах, на роботі й у громадських місцях. Порушення цих правил карається штрафом до 1 500 гонконгських доларів ($192). Зараз у Гонконзі хочуть посилити антитютюнові заходи.

Серед нових кроків, які розглядає уряд Гонконгу, — заборонити людям, народженим після певного року, купувати тютюн і значно підвищити податок на цигарки.