Міністр охорони здоровʼя Гонконгу запропонував витріщатися на курців для боротьби з палінням

Міністр охорони здоровʼя Гонконгу Ло Чунг-мау запропонував новий спосіб боротьби з курінням. Він радить витріщатися на людей, які палять, пише BBC.
На його думку, викликаний такою ситуацією тиск може змусити курця не палити й дотримуватися закону.
На нараді з питань охорони здоровʼя Ло заявив, що поліцейським складно вчасно зловити курців на місці злочину, тож громадськість має відігравати певну роль у боротьбі з курінням.
У Гонконзі куріння вже заборонено в ресторанах, на роботі й у громадських місцях. Порушення цих правил карається штрафом до 1 500 гонконгських доларів ($192). Зараз у Гонконзі хочуть посилити антитютюнові заходи.
Серед нових кроків, які розглядає уряд Гонконгу, — заборонити людям, народженим після певного року, купувати тютюн і значно підвищити податок на цигарки.
- Тим часом Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму. Там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. А Канада буде першою країною світу, яка друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій цигарці.