В Австралії російський дипломат незаконно зайняв ділянку землі, де мали збудувати посольство рф

В Австралії співробітник російської дипмісії зайняв ділянку землі поблизу парламенту, де мали побудувати посольство рф.
Про це пише Sky News.
Російський дипломат незаконно встановив на ділянці модульний будинок, на якому є кілька камер відеоспостереження. Іноді чоловік виходить на вулицю покурити і забрати доставку їжі.
За ним уважно стежить федеральна поліція Австралії, але правоохоронці не можуть виселити росіянина, бо той має дипломатичний імунітет.
- Росія вже має посольство в передмісті Канберри. Росіяни планували звести нову будівлю в Ярралумлі та перенести посольство туди. Для цього у 2008 році їм дали землю в оренду, а у 2011 році надали дозволи на виконання робіт і будівництво. За словами представників Управління національної столиці, росія обіцяла завершити будівництво за три роки, але не закінчила проєкт.
- Нещодавно Австралія остаточно заблокувала будівництво нового посольства росії біля свого парламенту через ризик шпигунства. Премʼєр-міністр країни Ентоні Альбанезе заявив, що розвідувальні служби дали «дуже чітку пораду щодо безпеки». Новий закон, спеціально розроблений для припинення будівництва, ухвалили 15 червня.