В Австралії російський дипломат незаконно зайняв ділянку землі, де мали збудувати посольство рф

В Австралії співробітник російської дипмісії зайняв ділянку землі поблизу парламенту, де мали побудувати посольство рф.

Про це пише Sky News.

Російський дипломат незаконно встановив на ділянці модульний будинок, на якому є кілька камер відеоспостереження. Іноді чоловік виходить на вулицю покурити і забрати доставку їжі.

David Beach

David Beach

За ним уважно стежить федеральна поліція Австралії, але правоохоронці не можуть виселити росіянина, бо той має дипломатичний імунітет.