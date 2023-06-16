Американець повернув до бібліотеки роман Джорджа Орвелла «1984» через 65 років. Він пояснив свій вчинок у записці

У США примірник антиутопічного роману Джорджа Орвелла «1984» повернули до бібліотеки через 65 років.

Про це пише BBC.

86-річний читач із Портленду пояснив свій вчинок у записці, яку приклав до книги. У ній йшлося, що роман слід повернути до бібліотеки, оскільки він актуальний сьогодні.

«Після повторного прочитання я розумію, що як ніколи цю книгу варто повернути в обіг... Я мав намір повернути цю книгу в 1958 році, коли збирався закінчити [Портлендський державний університет], але чомусь не встиг це зробити. Вибачте за таке запізнення. У віці 86 років я хотів нарешті очистити свою совість», — написав чоловік.

Він звернув увагу на уривок на сторінці 207.

«Просто додайте слова «інтернет» і «соціальні мережі», і ви прочитаєте про 2023 рік», — зазначив читач.

Бібліотека округу Малтнома заявила, що не буде штрафувати чоловіка за пізнє повернення книги.

«Його совість чиста», — сказали у бібліотеці.